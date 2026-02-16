Ein heiß ersehntes Neufahrzeug - die Drehleiter für mehr als eine Dreiviertel Million Euro - ist in Tangerhütte eingetroffen. Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder aber sponsern das Essen für die Wehrleitertagung, bei der das Auto vorgestellt wird.

Nach Stilllegung und Leihfahrzeug bei der Feuerwehr Tangerhütte: Die Neue ist da

Die neue Drehleiter für Tangerhütte ist da. Nach der Einweisung der Rettungskräfte soll sie voraussichtlich Ende Februar in Dienst gestellt werden.

Tangerhütte. - Als „größte Fahrzeug-Anschaffung in der Geschichte der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte“ bezeichnete Thomas Rudel, Moderator der Jahresabschlussversammlung aller Gemeindewehrleiter in Tangerhütte jetzt die neue Drehleiter. Die kostet 830.000 Euro, ist Ende der Vorwoche in die Fahrzeughallen der Feuerwehr in Tangerhütte eingefahren und wurde bei der Wehrleitertagung mit Gemeindewehrleiter Marcel Franke erstmals vorgestellt.