Nach drei Jahren Planung steht die Eröffnung der neuen internistischen Hausarztpraxis in Heyrothsberge fest. Wann es losgeht und was die Patienten dort erwartet.

Start steht fest: An diesem Tag soll die neue Arzt-Praxis in Heyrothsberge öffnen

Hausärztin Yvonne und Mike Wilke vor der neuen internistischen Hausarztpraxis in Heyrothsberge.

Heyrothsberge - Nachdem die DRK Rettungswache in Heyrothsberge Anfang Oktober an den Start ging, kündigt sich nur ein Haus weiter die nächste Fertigstellung an. Wann es losgeht, was die Patienten dort erwarten dürfen und was sich hinter der zweiten Etage in der neuen internistischen Hausarztpraxis verbirgt.