Was Naturschutz, Ansiedlung seltener Arten und natürliche Wiederbewaldung mit Truppenübungsplätzen zu tun haben, verrät Rainer Aumann vom Bundesforst. Er ist im Jerichower Land dafür verantwortlich und spricht von Rekorden in jede Richtung.

Bundesförster Rainer Aumann zeigt anhand von Bildern die Entwicklung einer militärisch genutzten Fläche - von einer Steppe hin zum Birkenwald.

Möser - Und dann ist da ein Zaun oder ein Schild, dass einen darauf hinweist, dass es hier für einen selbst nicht weiter geht. Die Rede ist von Truppenübungsplätzen im Jerichower Land. Diese nehmen große Flächen ein und werden durch die Bundeswehr genutzt. Aber nicht nur. Die Natur, der Bewuchs auf den Flächen, ist ein Thema für sich und Sache des Bundesforstbetriebes Nördliches Sachsen-Anhalt.