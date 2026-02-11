Zwischen Ströbeck, Aspenstedt und Sargstedt könnte ein Windpark entstehen. Das sorgt für Diskussionen und viele Fragen bei Bürgern in Halberstadt und den betroffenen Ortsteilen.

Bei Schwanebeck steht seit einigen Jahren ein kleinerer Windpark.

Schachdorf Ströbeck. - „Wo genau soll er hin, der geplante Windpark?“ Eine Frage, die eine Ströbeckerin am 9. Februar an Ortsbürgermeister Jens Müller (BISS/SPD) richtete. Noch habe die regionale Planungsgemeinschaft Harz die neuen möglichen Windkraftstandorte nicht offiziell festgelegt. Das solle am 26. Februar erfolgen, berichtet Jens Müller.