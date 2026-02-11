Für den Hochwasserschutz soll eine Deichanlage in Magdeburg saniert werden. Zur Vorbereitung der Bauarbeiten sollen über 70 Bäume gefällt werden. Was über die Arbeiten bekannt ist.

Wegen Deichsanierung: Hier sollen 74 Bäume gefällt werden

Links: Die Büchnerstraße in Magdeburg entlang des Deiches. Rechts: Die alte Elbe. Wegen Arbeiten am Deich sollen hier über 70 Bäume gefällt werden.

Magdeburg. - Beim Hochwasser im Jahr 2013 wurden die Deichanlagen in Magdeburg in Mitleidenschaft gezogen. Um den Schutz zu verbessern, plant der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) die Sanierung einer Deichanlage. Im Zuge der Bauarbeiten sollen nun zahlreiche Bäume gefällt werden. Was zum Umfang der Maßnahmen bekannt ist.