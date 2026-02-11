weather regen
  4. MVB richten zusätzliche Baustellen ein: Weitere Straßensperrungen für neue Straßenbahnstrecke in Magdeburg

Die MVB bauen weiter an der neuen Straßenbahnstrecke für Magdeburg. Aufgrund der Baumaßnahmen werden nun Straßen gesperrt. Bis 2028 gibt es Einschränkungen.

Von Stefan Harter 11.02.2026, 14:45
Durch den Gleisbau gibt es in Magdeburg neue Straßensperrungen. Bis 2028 soll gearbeitet werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) setzen ab dem 16. Februar 2026 den Bau der 2. Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn fort. Damit verbunden sind mehrere Straßensperrungen mit entsprechenden Umleitungen.