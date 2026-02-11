MVB richten zusätzliche Baustellen ein Weitere Straßensperrungen für neue Straßenbahnstrecke in Magdeburg
Die MVB bauen weiter an der neuen Straßenbahnstrecke für Magdeburg. Aufgrund der Baumaßnahmen werden nun Straßen gesperrt. Bis 2028 gibt es Einschränkungen.
11.02.2026, 14:45
Magdeburg. - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) setzen ab dem 16. Februar 2026 den Bau der 2. Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn fort. Damit verbunden sind mehrere Straßensperrungen mit entsprechenden Umleitungen.