Tuning-Szene trifft sich in Burg: Filmreife oder polierte Autos ziehen hunderte Besucher an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Eine Art Maschinengewehr, das aus dem Kühler herausgefahren wird, eine Kette an der Autotür oder feuerspeiende Radkappen – mit diesem Dodge hat Stefan Zeitz aus Norderstedt (Schleswig-Holstein) beim traditionellen „East impact“-Treffen am Sonntag auf dem Burger PSV-Sportplatz für einen Hingucker gesorgt. Der mehr als 400 PS-starke Pkw ist durchaus straßentauglich, wenn die aus Kunststoff hergestellten Zusatzteile abgenommen werden. Rund drei Jahre hat der gelernte Kfz-Mechaniker an seinem Auto gebastelt. Kein Wunder, dass bei so vielen Raffinessen viele Fotos gemacht wurden. Aber auch von anderen aufwendig umgebauten oder tiefergelegten Modellen. Dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, konnten die Besucher hautnah erfahren und mit den Besitzern ins Gespräch kommen.