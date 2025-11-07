Im Oktober fiel im Salzlandkreis, auch in Schönebeck, deutlich mehr Regen als üblich, und die Temperaturen lagen über dem langjährigen Durchschnitt. Ein Überblick über das Wettergeschehen und die Auswirkungen auf Landwirtschaft.

Rekordregen und mildes Klima. Das Wetter in Schönebeck und Salzlandkreis im Oktober

Schönebeck. - „Der Oktober war nur wenig golden“, fasste der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Monat kurz zusammen. Der Grund: An der Ostflanke eines umfangreichen Hochdruckgebietes über Nordwesteuropa gelangte feuchte und wolkenreiche Nordseeluft nach Deutschland. So war der Oktober mit 79 mm deutlich nasser als in den jeweiligen Vergleichsperioden.