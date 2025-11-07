weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Bauarbeiten in Genthin: Seniorenzentrum „Am Werder“ in Genthin: Neubau im Plan – trotz plötzlichem Schaden

Bauarbeiten in Genthin Seniorenzentrum „Am Werder“ in Genthin: Neubau im Plan – trotz plötzlichem Schaden

In der Genthiner Innenstadt wächst das Seniorenzentrum „Am Werder“ weiter. Trotz eines Feuchtigkeitsschadens läuft der Bau planmäßig. 2026 wird ein entscheidendes Jahr.

Von Mike Fleske 07.11.2025, 06:33
Auf der Baustelle des Seniorenzentrums „Am Werder“ in Genthin wird weiter gearbeitet.
Auf der Baustelle des Seniorenzentrums „Am Werder“ in Genthin wird weiter gearbeitet. Foto: Mike Fleske

Genthin - In der Genthiner Innenstadt fällt seit Monaten ein hoher Kran auf – Sinnbild einer Baustelle, die bei vielen für Interesse sorgt. Auf dem Gelände des Seniorenzentrums „Am Werder“ entstehen neue Gebäudeteile für Pflege und betreutes Wohnen. Zwischendurch hatten die Betreiber mit bestimmten Gegebenheiten der Flächen zu kämpfen.