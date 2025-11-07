In der Genthiner Innenstadt wächst das Seniorenzentrum „Am Werder“ weiter. Trotz eines Feuchtigkeitsschadens läuft der Bau planmäßig. 2026 wird ein entscheidendes Jahr.

Auf der Baustelle des Seniorenzentrums „Am Werder“ in Genthin wird weiter gearbeitet.

Genthin - In der Genthiner Innenstadt fällt seit Monaten ein hoher Kran auf – Sinnbild einer Baustelle, die bei vielen für Interesse sorgt. Auf dem Gelände des Seniorenzentrums „Am Werder“ entstehen neue Gebäudeteile für Pflege und betreutes Wohnen. Zwischendurch hatten die Betreiber mit bestimmten Gegebenheiten der Flächen zu kämpfen.