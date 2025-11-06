weather wolkig
  Sanierung abgeschlossen: Bahn gibt Termin für Harz-Strecke bekannt

Zugverbindung im Harz Frust über Streckensperrung zwischen Halberstadt und Wernigerode: Bahn nennt Termin für Freigabe

Seit mehr als zwei Wochen ist die Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt im Harz gesperrt. Das hat bei Bahnkunden für viel Unmut gesorgt. Nun gibt es gute Nachrichten.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 07.11.2025, 07:43
Michael Lehmann von STRABAG Rail überwacht die Bahn-Arbeiten zwischen Halberstadt und Wernigerode. Nach zwei Wochen Sperrung  im Harz steht der Termin für die Freigabe fest
Michael Lehmann von STRABAG Rail überwacht die Bahn-Arbeiten zwischen Halberstadt und Wernigerode. Nach zwei Wochen Sperrung  im Harz steht der Termin für die Freigabe fest Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Nach mehr als 50 Jahren im Betrieb sind die Bahnschwellen zwischen Halberstadt und Wernigerode marode. Derzeit werden sie ersetzt und deswegen ist die Strecke derzeit gesperrt.