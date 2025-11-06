Zugverbindung im Harz Frust über Streckensperrung zwischen Halberstadt und Wernigerode: Bahn nennt Termin für Freigabe

Seit mehr als zwei Wochen ist die Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt im Harz gesperrt. Das hat bei Bahnkunden für viel Unmut gesorgt. Nun gibt es gute Nachrichten.