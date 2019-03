Zwischen Kuxwinkel und Schlagenthin im Jerichwoer Land gab es am späten Sonntagabend einen Unfall. Der Fahrer flüchtete. Foto: Polizei Jerichower Land

Zwischen Kuxwinkel und Schlagenthin ist es am Sonntag zum einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer wurde verletzt und flüchtete.

Kuxwinkel/Schlagenthin (dt) l Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Jerichower Land verletzt worden. Wie das Polizeirevier am Montag mitteilt, wurden die Beamten am späten Sonntagabend über einen Unfall zwischen Kuxwinkel und Schlagenthin informiert, bei dem sich der Fahrer nicht mehr am Auto befinden sollte.

Wie die Polizei vor Ort anhand der Spuren feststellte, sei das Auto zunächst links von der Fahrbahn abegkommen, gegen einen Baum geprallt und anschließend auf die Fahrbahn zuückgeschleudert worden. Am Straßenrand kam es dann zum Stehen. Laut Polizeiangaben zog sich der Fahrer dabei Verletzungen zu, entfernte sich aber trotzdem von der Unfallstelle.