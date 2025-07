Unfallatlas benennt Unfallschwerpunkte in Möckern und Umgebung. Bundesstraßen und Autobahn führen Statistik an.

Möckern - Jedes Jahr zeigt der Unfallatlas, wo es in Sachsen-Anhalt am häufigsten kracht. Besonders die B246a und die A2 zwischen Burg-Ost und Theeßen gelten als Unfallschwerpunkte in der Einheitsgemeinde Stadt Möckern. In Möckern, Vehlitz, Wallwitz und Umgebung gab es zahlreiche Unfälle mit teils Schwerverletzten oder Toten. Diese Straßen gelten aktuell als besonders gefährlich.