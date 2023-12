Mitteldeutsche Kammerphilharmonie in Gommern Ungewohnte Klänge beim Adventskonzert

Das Jubiläumsjahr „1075 Jahre Gommern“ neigt sich dem Ende entgegen, und zum Finale gab es noch mal ein echtes musikalisches Highlight. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie aus Schönebeck hat dazu am vergangenen Freitag ein festliches Konzert in der Versammlungsstätte am Volkshaus gegeben.