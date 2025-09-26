Flohmärkte gibt es mittlerweile an jeder Ecke: Lohnt sich das wirklich und was macht den Reiz aus, auch am Wochenende früh aufzustehen und sich den ganzen Tag lang hinter einen Tisch zu stellen? Wir haben Trödler begleitet.

Roswitha Wustrau sucht mit ihrer Tochter Simona nach kleinen und großen Schätzen.

Zu schade für die Tonne und der Keller platzt aus allen Nähten? Vielleicht lassen sich die alten Kinderbücher, Bilder oder Omas Schnapsgläser auf dem Flohmarkt noch zu Geld machen. Wofür es noch ein paar Euro gibt und was gar nicht geht - ein paar Trödler aus Dannigkow haben aus dem Nähkästchen geplaudert.