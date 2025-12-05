weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Deutsche Glasfaser: Update: Mehrere Tausend Kunden betroffen: Auch im Jerichower Land streikt das Internet

Kunden der Deutschen Glasfaser könnten derzeit arge Probleme mit dem Internet haben, denn eine Hauptleitung wurde beschädigt. Jetzt gibt es Neuigkeiten auf der Seite des Internetanbieters.

Aktualisiert: 05.12.2025, 18:09
Kunden der Deutschen Glasfaser haben derzeit Internetprobleme.
Kunden der Deutschen Glasfaser haben derzeit Internetprobleme. Fotos: Udo Mechenich

Jerichower Land - Störungen bei TV, Internet und Festnetz in den Regionen Braunschweig, Leipzig , Potsdam und Börde, ist bei der Deutschen Glasfaser zu lesen - aber anscheinend sind auch Teile des Jerichower Landes betroffen.