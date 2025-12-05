Kunden der Deutschen Glasfaser könnten derzeit arge Probleme mit dem Internet haben, denn eine Hauptleitung wurde beschädigt. Jetzt gibt es Neuigkeiten auf der Seite des Internetanbieters.

Update: Mehrere Tausend Kunden betroffen: Auch im Jerichower Land streikt das Internet

Kunden der Deutschen Glasfaser haben derzeit Internetprobleme.

Jerichower Land - Störungen bei TV, Internet und Festnetz in den Regionen Braunschweig, Leipzig , Potsdam und Börde, ist bei der Deutschen Glasfaser zu lesen - aber anscheinend sind auch Teile des Jerichower Landes betroffen.