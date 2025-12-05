Deutsche Glasfaser Update: Mehrere Tausend Kunden betroffen: Auch im Jerichower Land streikt das Internet
Kunden der Deutschen Glasfaser könnten derzeit arge Probleme mit dem Internet haben, denn eine Hauptleitung wurde beschädigt. Jetzt gibt es Neuigkeiten auf der Seite des Internetanbieters.
Jerichower Land - Störungen bei TV, Internet und Festnetz in den Regionen Braunschweig, Leipzig , Potsdam und Börde, ist bei der Deutschen Glasfaser zu lesen - aber anscheinend sind auch Teile des Jerichower Landes betroffen.