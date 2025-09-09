Von außen dürfte das Sommerkino in Biederitz mit etwa 250 Besuchern als Erfolg gewertet werden. Doch was sagt der Veranstalter dazu und hat das Projekt eine Zukunft?

Veranstalter überrascht: Wie geht es weiter mit dem Sommerkino in Biederitz?

Bei bestem Wetter verfolgten die Jüngsten den Film „Max und die wilde 7“ beim Sommerkino in Biederitz.

Biederitz. - Ohne Moos nichts los, das gilt im Privaten wie auch im Kulturbereich. In Biederitz hat es eine ehrenamtliche Gruppe animiert, etwas Einmaliges auf die Beine zu stellen. Doch hat das Projekt auch eine nachhaltige Zukunft oder bleibt es eine Eintagsfliege?