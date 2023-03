Dinoshow am Sonntag, 2. April 2023, in der Stadthalle Burg

Burg - T-Rex und Co. sind zwar längst von der Erde verschwunden, in den Kinderzimmern und Herzen von Jungen und Mädchen haben Tyrannosaurus Rex, Diplodokus und andere Dinosaurier aber einen ganz besonderen Platz. Mit vielen Details und nah an der Realität ist eine Dinoshow versehen, die in Kürze Burg bei Magdeburg in die Stadthalle einziehen wird. Was geplant ist und wann es losgeht.