Für 750.000 Euro hat Barleben einen neuen Weg für Radfahrer und Fußgänger geschaffen. Ein einzelner Meter Weg fehlt jedoch zum Fahrradglück. Was ein Versäumnis der Stadt Magdeburg damit zu tun hat.

Frust beim neuen Radweg - der letzte Meter kann nicht gebaut werden

Frank Nase, Franz-Ulrich Keindorff, Reinhard Lüder und Ortsbürgermeister Christopher Schulte (von links) durchschneiden das Band des neuen Radwegs - auch trotz des fehlenden letzten Meters.

Barleben. - Während andere Gemeinden aus Protest zur Demo aufrufen, um an langersehnte Radwege zu kommen, gibt es in Barleben dieses Jahr sogar gleich drei neue Fahrbahnen. Die teuerste wurde jetzt eröffnet. Nach langer Zeit der Vollsperrung ist die Straße, die nach Magdeburg führt, wieder freigegeben. Die Perfektion wurde nun aber durch einen Schildbürgerstreich verhindert.