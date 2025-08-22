weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Laden-Boom geht weiter: Wrestling-Fan und Musiktalent eröffnet Tattoo-Studio in Biederitz

Der Geschäftsboom in Biederitz ebbt nicht ab. Nun wagt auch Isabella Hohensee den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Handwerk geht den Menschen unter die Haut.

Von Willy Weyhrauch 22.08.2025, 08:01
Isabella Hohensee mit ihrer kabellosen Tattoonadel im kleinen Atelier in der Breite Straße 35. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. Die guten Gewerbe-Nachrichten für Biederitz reißen nicht ab. Nachdem zuletzt die Post, Podologie und das neue Kosmetikstudio eröffnet hatten, eine Thai-Massage von Heyrothsberge in den Ort zog, wagt nun auch Tätowiererin Isabella Hohensee den nebenberuflichen Schritt in die Selbstständigkeit. Diesen Wunsch verfolgt sie bereits ihr Leben lang. Grund dafür: ihre Eltern.