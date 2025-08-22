Laden-Boom geht weiter Wrestling-Fan und Musiktalent eröffnet Tattoo-Studio in Biederitz
Der Geschäftsboom in Biederitz ebbt nicht ab. Nun wagt auch Isabella Hohensee den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Handwerk geht den Menschen unter die Haut.
Biederitz. Die guten Gewerbe-Nachrichten für Biederitz reißen nicht ab. Nachdem zuletzt die Post, Podologie und das neue Kosmetikstudio eröffnet hatten, eine Thai-Massage von Heyrothsberge in den Ort zog, wagt nun auch Tätowiererin Isabella Hohensee den nebenberuflichen Schritt in die Selbstständigkeit. Diesen Wunsch verfolgt sie bereits ihr Leben lang. Grund dafür: ihre Eltern.