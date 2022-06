Verkehrswacht in Burg: Wie ein Code für das Fahrrad den Ermittlern der Polizei hilft

Burg/Genthin - Wer sein Fahrrad optimal sichern möchte, investiert nicht nur in ein gutes Schloss, sondern setzt auch auf eine Codierung. „Woher sollen die Ermittler wissen, wem das Fahrrad gehört, dass sie bei einem Dieb sichergestellt haben?“, lautet die rhetorische Frage von Polizeihauptmeister Frank Eismann an einen Fahrradfahrer, der sich nach dem Sinn eines Fahrradcodes erkundigt. Zwar verfügen Fahrräder in dem meisten Fällen über eine Rahmennummer, die vom Hersteller ohne erkennbares System eingestanzt wird – mit Dopplungen und ohne zentrale Nummernkartei. Sie allein enthält nicht genügend Informationen zur Identifikation des Eigentümers, so der Hinweis von Eismann.