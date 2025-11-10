Zwei Magdeburgerinnen stellten sich für Montag ganz früh den Wecker. Die beiden Ersthelfer vom Weihnachtsmarkt wollten unbedingt dabei sein, wenn gegen Taleb A. verhandelt wird.

Schon 5 Uhr vor Ort: Das sind die ersten Besucher am Gericht

Xenia (l.) und Lina gegen 6 Uhr vorm Eingang zum Behelfsgericht in Magdeburg. Bereits gegen 5 Uhr hatten sie sich dort postiert und waren die ersten Besucher des Prozesses gegen den Attentäter vom Weihnachtsmarkt.

Magdeburg - Campingstuhl und Thermoskanne waren am ganz frühen Montagmorgen die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, mit denen Xenia und Lina in den Tag starteten – vermutlich vor vielen anderen Magdeburgern. Das hatte einen besonderen wie traurigen Grund: Die beiden Magdeburgerinnen waren am Tag des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 Ersthelfer. Nun wollten sie unbedingt live dabei sein, wie gegen den Attentäter verhandelt wird. Nicht aus Sensationsgier. Sondern als Teil auch ihrer ganz eigenen Aufarbeitung dieses schrecklichen Geschehens.