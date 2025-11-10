Die Stadt Magdeburg kann der Weihnachtsmarkt GmbH keine Genehmigung für den Weihnachtsmarkt erteilen. Grund ist ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes, in dem hohe Auflagen gefordert werden. Ist das das Aus für den Budenzauber?

Gute Miene zum bösen Spiel: Dekorateurin Conny Bachmann gestaltet einen Stand auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Doch die Angst schwingt mit, morgen schon wieder alles abbauen zu müssen.

Magdeburg. - Die Stimmung bei den Schaustellern, die aktuell die Stände auf dem Alten Markt aufbauen ist gedrückt. Die Angst, dass sie morgen schon wieder alles abbauen müssen, ist groß. Und das nicht zu Unrecht. Die Stadt erteilt nach dem Schreiben des Landesverwaltungsamtes vorerst keine Genehmigung. Wie es zehn Tage vor dem geplanten Beginn des Magdeburger Weihnachtsmarktes weitergeht.