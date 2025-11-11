Zwei Unfälle, 2,12 Promille und tiefe Kratzer im Lack: Eine 45-Jährige stand erneut vor Gericht mit demVersuch, das Fahrverbot aufzuheben.

Wie eine Furie durch die Stadt: Fahrerin scheitert mit Einspruch gegen Fahrverbot

Eine 45-jährige Frau aus Salzwedel verlor in einer Sommernacht unter Alkoholeinfluss die Kontrolle. Sie rammte Autos und beschädigte aus Eifersucht das Fahrzeug einer Kollegin.

Salzwedel. - Sie soll „wie eine Furie“ durch Salzwedel gefahren sein – dafür stand die 45-jährige Frau bereits im September vor Gericht. Nun legte sie Einspruch gegen das Urteil ein, denn mit dem auferlegten Fahrverbot würde sie nach eigenen Angaben auch ihren Arbeitsplatz verlieren.