Wie es mit Turnier weitergeht Viele Fotos und hunderte Besucher beim Mitternachtsturnier in Burg: Fußballer legen Nachtschicht ein

Ganze sieben Stunden Fußball und eine Siegerehrung weit in der Nacht: Das Mitternachtsturnier in Burg macht bei seiner 6. Ausgabe seinem Namen alle Ehre. Wichtiger als das, was auf dem Feld passiert, ist das ganze Drumherum.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 11.01.2026, 12:24
Die Burger Faultiere (orangefarbene Leibchen) werden beim Mitternachtsturnier in Burg als Publikumslieblinge angefeuert, da sie stets als Außenseiter in ihre Spiele gehen.
Die Burger Faultiere (orangefarbene Leibchen) werden beim Mitternachtsturnier in Burg als Publikumslieblinge angefeuert, da sie stets als Außenseiter in ihre Spiele gehen. Foto: Marco Papritz

Burg - Wer den Pokal haben möchte, muss viele Tore schießen. Und lange wach bleiben. Zumindest beim Mitternachtsturnier, das sich in Burg zu einem Besuchermagneten entwickelt.