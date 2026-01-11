Eil
Wie es mit Turnier weitergeht Viele Fotos und hunderte Besucher beim Mitternachtsturnier in Burg: Fußballer legen Nachtschicht ein
Ganze sieben Stunden Fußball und eine Siegerehrung weit in der Nacht: Das Mitternachtsturnier in Burg macht bei seiner 6. Ausgabe seinem Namen alle Ehre. Wichtiger als das, was auf dem Feld passiert, ist das ganze Drumherum.
Aktualisiert: 11.01.2026, 12:24
Burg - Wer den Pokal haben möchte, muss viele Tore schießen. Und lange wach bleiben. Zumindest beim Mitternachtsturnier, das sich in Burg zu einem Besuchermagneten entwickelt.