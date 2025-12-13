Kontrollen beim Weihnachtsmarkt am Weinberg Viele Fotos von der Altstadtweihnacht 2025 in Burg: Mittelalter, Betonsperren und kein Eintrittsgeld

Zum vierten Mal ist der Weinberg in Burg der Schauplatz für die Altstadtweihnacht. In diesem Jahr ist einiges anders. Aber nach wie vor gilt, dass Besucher keinen Eintritt bezahlen beim Weihnachtsmarkt.