  4. Kontrollen beim Weihnachtsmarkt am Weinberg: Viele Fotos von der Altstadtweihnacht 2025 in Burg: Mittelalter, Betonsperren und kein Eintrittsgeld

Zum vierten Mal ist der Weinberg in Burg der Schauplatz für die Altstadtweihnacht. In diesem Jahr ist einiges anders. Aber nach wie vor gilt, dass Besucher keinen Eintritt bezahlen beim Weihnachtsmarkt.

Aktualisiert: 14.12.2025, 12:01
Nicole Enge (von links), Mats und Lina und Lisa Bukowski vergnügen sich an einem der Geschicklichkeitsspiele, die bei der Altstadtweihnacht am Weinberg in Burg ausprobiert werden können.
Nicole Enge (von links), Mats und Lina und Lisa Bukowski vergnügen sich an einem der Geschicklichkeitsspiele, die bei der Altstadtweihnacht am Weinberg in Burg ausprobiert werden können. Foto: Marco Papritz

Burg - Burg - Stimmungsvoll zeigt sich die Altstadtweihnacht in Burg am Freitag, 12. Dezember 2025, und Sonnabend, 13. Dezember 2025. Auch am Sonntag, 14. Dezember 2025, wird noch einiges geboten.