Für einen Abend verwandelt sich der Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Wedringen mit einigen Ständen zu einem kleinen Weihnachtsmarkt mit einer großen Tanne als Zentrum. Auch der Weihnachtsmann ist verfrüht zu Besuch.

Der Weihnachtsmann ist zu Besuch auf dem Wedringer Weihnachtsmarkt und hört sich die Wünsche von Ron Fischer, der auf dem Schoß sitzt, an.

Wedringen - Ein riesiger Weihnachtsbaum steht bunt geschmückt und hell erleuchtet auf dem Platz vor dem Wedringer Dorfgemeinschaftshaus. Er ist der Mittelpunkt des diesjährigen Weihnachtsmarktes und stammt auch aus dem Ort. Aufgebaut wurde er bereits an dem Wochenende vor dem ersten Advent.