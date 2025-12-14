Traditionell wurde am dritten Adventswochenende in Stendal mit reichlich Programm Vorfreude auf das Weihnachtsfest geweckt. Das Stelldichein am und im Rathaus hat Besucher aus nah und fern angelockt.

Mit Bildern: So lief der Weihnachtsmarkt 2025 in Stendal

„Ich bring dir mal die Flötentöne bei“ - und das klappt im positiven Sinne ganz hervorragend bei den Schülern der Musikerfabrik. Unter der Leitung von Kerstin Langnaese wurde es heimelig im Glanz der Lichter auf dem Marktplatz.

Stendal - Wenn der Marktplatz, Stendals gute Stube, sich heimelig im Lichterglanz präsentiert, dann ist es Zeit für den Weihnachtsmarkt. An vier Tagen im stimmungsvollen Ambiente, umhüllt von Glühweinduft und Leckereien, zogen wieder zahlreich Stendaler und auswärtige Gäste in die Altstadt.