Haldensleben - Durch Geschichten können Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen, zudem fördert Vorlesen die Sprachentwicklung, Fantasie und schafft Verbindung. Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag (21. November) war auch Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber unterwegs und las in der Gruppe „Meister Bäcker“ der Kita "Max und Moritz" eine tierische Geschichte vor.

Bepackt mit Kinderbüchern besuchten neben dem Bürgermeister noch zahlreiche weitere Lesepaten die Kitas der Stadt und Ortsteile. Während Bibliotheksleiterin Angelika Ermel auch bei „Max und Moritz“ zu Gast war, besuchte Janina Otto von der Kulturfabrik beispielsweise das „Zwergenhaus“, Kämmerer Michael Schneidewind schaute bei der Kita „St. Marien“ vorbei und Regionalbereichsbeamtin Nicole Feige in der „Märchenburg“. Dies diesjährige Motto des Aktionstages lautet „Vorlesen spricht deine Sprache“.