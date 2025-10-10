Vollsperrung der B184 40 statt 3,5 Kilometer: Das ist die neue XXL-Umleitung im Jerichower Land

Von Menz nach Magdeburg - das geht in der Regel auf der B184 recht schnell. Ab Montag ändert sich das - und zwar für Autofahrer in schmerzhafter Art und Weise. Grund ist eine XXL-Umleitung.