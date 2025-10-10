Polizei ermittelt nach Todesfall Nach tödlichem Brand in Haldensleben: Ermittler der Polizei sichern Spuren am Unglücksort
Häuser in Flammen, eine Frau tot, Bewohner und Nachbarn stehen unter Schock. Einen Tag nach dem Unglück am Jungfernstieg sichert die Kripo Spuren. Was bislang bekannt ist – und was jetzt untersucht wird.
10.10.2025, 11:32
Haldensleben - Einen Tag nach dem Großbrand in der Straße Jungfernstieg in Haldensleben ist der Schock spürbar: Der Brandort ist abgesperrt, es riecht nach verkohltem Holz. Noch immer bleiben Passanten stehen, schauen fassungslos auf den Ort des Geschehens. Ein Bild des Grauens – und die bittere Gewissheit: Eine Frau hat das Feuer nicht überlebt.