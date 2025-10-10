Häuser in Flammen, eine Frau tot, Bewohner und Nachbarn stehen unter Schock. Einen Tag nach dem Unglück am Jungfernstieg sichert die Kripo Spuren. Was bislang bekannt ist – und was jetzt untersucht wird.

Nach tödlichem Brand in Haldensleben: Ermittler der Polizei sichern Spuren am Unglücksort

Spurensicherung nach dem tödlichen Brand: Kriminaltechniker in Schutzanzügen untersuchen das ausgebrannte Wohnhaus am Jungfernstieg in Haldensleben. Bei dem Feuer kam eine 74-jährige Frau ums Leben.

Haldensleben - Einen Tag nach dem Großbrand in der Straße Jungfernstieg in Haldensleben ist der Schock spürbar: Der Brandort ist abgesperrt, es riecht nach verkohltem Holz. Noch immer bleiben Passanten stehen, schauen fassungslos auf den Ort des Geschehens. Ein Bild des Grauens – und die bittere Gewissheit: Eine Frau hat das Feuer nicht überlebt.