Einbruch-Serie in Biederitz Von Gangs heimgesucht: Täter brechen mit Gullideckel in „Nah&Gut“-Supermarkt ein
Der „Nah und Gut“ in Biederitz kommt trotz Sicherheitsmaßnahmen nicht zur Ruhe. Neben Drogen sollen auch organisierte Gangs eine Rolle spielen.
Biederitz. - Umgeben von einem beschaulichen Wohngebiet ist der „Nah und Gut“-Supermarkt in Biederitz kein typisches Angriffsziel. Und trotzdem hat Geschäftsführer Heiko Bönig auch in diesem Jahr den nächsten Einbruch zu beklagen. Dabei haben die Täter meist nur ein Ziel.