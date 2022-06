Von Netflix nach Burg: Französische und regionale Musik bei der Fête de la Musique

Bei der Fête de la Musique am Soziokulturellen Zentrum (Sokuz) in Burg glich kein Auftritt dem anderen. Eine Band war sogar schon in der Netflix-Hitserie „Emily in Paris“ zu hören.

Ravages aus Paris spielten zur Fête de la Musique am Soziokulturellen Zentrum in Burg französischsprachigen Elektropop.

Burg - Die Musik und den Sommeranfang feiern – darum ging es bei der „Fête de la Musique“ am längsten Tag des Jahres am Soziokulturellen Zentrum (Sokuz) in Burg. Mit dabei war auch eine französische Elektropop-Band, die in der Netflix-Hitserie „Emily in Paris“ zu hören ist.