Der Bahnhof in Gommern kann auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken. Wie es damals zu dem Bau des Bahnhofes kam.

Vor 150 Jahren knallten am Bahnhof in Gommern die Sektkorken

Der Bahnhof in Gommern vor 150 Jahren und heute.

Gommern - Am 1. Juli 1874 wurde der Bahnhof Gommern eröffnet. Das ist auf den Tag genau 150 Jahre her. An jenem Mittwoch herrschte große Freude, denn Gommerns Stadtväter hatten sich lange und nachdrücklich um den Bahnanschluss bemüht, nachdem die Konzession für die durch Gommern führende Strecke zwischen Zerbst und Biederitz 1871 erteilt worden war.

Lesen SIe auch:Dank Magdeburger Graffiti-Künstler: Gommern hat einen Schandfleck weniger

Um einen Bahnhof für Gommern zu bekommen, machten sie auch große Zugeständnisse: Sie hatten einen Abgesandten nach Berlin geschickt, um dem Betreiber „Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft“ die kostenlose Überlassung des Bau- und Trassengrundes zuzusichern. Die Strecke war zunächst eingleisig, wurde aber in der Folgezeit zweigleisig ausgebaut. Damals verkehrten täglich vier Personenzüge in beide Richtungen.

Das Bild zeigt eine Fotomontage des Gommeraner Bahnhofs aus einer Fotografie aus den 1920er Jahren gepaart mit einem aktuellen Foto.