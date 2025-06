In Magdeburg hat Lisa Conrad ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten gefeiert. Bis vor zwei Jahren hat sie alleine in ihrem Haus gelebt. Der Volksstimme verrät sie, wie sie sich fit hält.

Magdeburg. - Für die Magdeburgerin Lisa Conrad stand am Samstag, 28. Juni 2025, ein besondere Tag an. Sie wurde 100 Jahre alt. Gefeiert wurde mit ihrer Tochter und ihrem Sohn, den vier Enkelkindern und den zwei Urenkelkindern im Seniorenheim der Pfeifferschen Stiftungen im Haus Mechthild.

Dort lebt Lisa Conrad seit zwei Jahren. Zuvor hat sie noch alleine in Cracau in ihrem Haus gelebt. Ein Oberschenkelhalsbruch sorgte dann für die Entscheidung in eine Pflegeheim zu ziehen. Aufgewachsen ist sie jedoch in Hamburg. Als junge Frau kam sie dann nach Magdeburg.

„Mein Sohn besucht mich jeden Tag“, erzählt sie freudestrahlend. Die gelernte Laborantin hat später bei ihrem Mann, der als Steinmetz selbstständig war, im Betrieb geholfen.

Keine Süßigkeiten essen fürs hohe Alter

„Für Hobbys blieb da wenig Zeit“, sagt die 100-Jährige. Als sie in Rente ging habe sie jedoch wieder angefangen, viel zu lesen und sei immer in Bibliotheken gegangen. Sich durch das Lesen fit zu halten, sei jedoch nicht ihr einziges Geheimnis, um 100 Jahre alt zu werden: „Ich esse kaum Süßigkeiten.“ Außerdem würde sie mit den Enkelkindern über ihre Smartphone kommunizieren, das würde sie ebenfalls fit halten.

Zu den Gratulantinnen an dem Tag gehörte auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris.