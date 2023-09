Was lässt sich für eine bessere medizinische Versorgung in der Gemeinde Biederitz tun? Das fragt die Volksstimme alle drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Ihre Antworten im direkten Vergleich.

Biederitz - Die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl 2023 in der Gemeinde Biederitz Ina Möbius (CDU), Kay Gericke (SPD) und Timm Kausmann (parteilos) waren gebeten, Fragen zu Themen, die die Einheitsgemeinde betreffen, zu beantworten. Wegen der Gleichbehandlung war die maximale Länge der Antworten begrenzt. Hier wird die Frage beantwortet: Worin liegen die Stärken der Einheitsgemeinde?

Ina Möbius aus Gerwisch kandidiert für die CDU als Biederitzer Bürgermeisterin. Ina Möbius

Ina Möbius (CDU)

Ina Möbius CDUUm eine gute medizinische Versorgung auch für die Zukunft zu garantieren, werde ich in engen Austausch mit Ärzten, Apothekern und Dienstleistern treten. Eine gesicherte medizinische Versorgung ist nicht nur aus humanitären Gründen zwingend notwendig, eine gute medizinische Versorgung ist langfristig auch Standortfaktor für die Ansiedlung von Familien.

Auch wenn die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung ist, so bleibt es doch Aufgabe der Politik vor Ort, Ansprechpartner und Lösungspartner für die Ärzte, Apotheker und medizinischen Dienstleister zu sein, Werbung und Unterstützung von Praxisneugründungen – und Übernahmen zu machen, Kooperationen mit anderen Leistungserbringern einzugehen, Möglichkeiten, zum Beispiel für Gruppenpraxen zu schaffen für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Tätigkeit in der ärztlichen Praxis.

Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) möchte weiter im Amt bleiben. Rayk Weber

Kay Gericke (SPD)

Kay Gericke SPDDurch die erfolgreiche Entwicklung in den vergangenen Jahren, konnten wir die medizinische Versorgung in unserer Gemeinde deutlich verbessern. Aktuell können wir stolz auf eine äußerst vielfältige und hochqualifizierte Fachärzteschaft zurückblicken, die die Gesundheitsbedürfnisse unserer Gemeinde effektiv deckt. Derzeit haben wir Zahnärztinnen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Psychotherapeuten, Internisten, eine Frauenärztin, Augenärzte, Allgemeinmediziner, eine Kinderärztin und Physiotherapeuten, die eine breite Palette an medizinischen Dienstleistungen anbieten.

Diese Vielfalt und Qualität der medizinischen Versorgung stellt zweifellos einen wertvollen Gewinn für unsere Gemeinschaft dar. Je nach Bedarf der Bürgerinnen und Bürger streben wir weitere Ansiedelungen von Ärzten an und unterstützen diese auf ihrem Weg zur eigenen Praxis.

Timm Kausmann auf der Kantorwiese in Biederitz. Er hat sich spontan für seine Kandidatur als Bürgermeister entschieden. Timm Kausmann

Timm Kausmann

Timm Kausmann parteilosDie Einheitsgemeinde kann die medizinische Versorgung im ländlichen Raum verbessern, indem sie das Konzept der Gemeindekrankenschwester, Case Management und Telemedizin integriert:

Gemeindekrankenschwester: Die Gemeinde kann eine Gemeindekrankenschwester oder einen Gemeindekrankenpfleger einstellen und angemessen schulen. Diese Fachkraft kann eine zentrale Anlaufstelle für die Gesundheitsversorgung vor Ort sein.

Patientenbetreuung: Case Manager können die Bedürfnisse der Patienten bewerten, den Behandlungsplan überwachen und sicherstellen, dass alle erforderlichen medizinischen Leistungen erbracht werden.

Kommunikation: Die Kommunikation zwischen verschiedenen Gesundheitsdienstleistern wird verbessert, um eine nahtlose Versorgung sicherzustellen.

Telemedizin: Die Gemeinde kann die Infrastruktur für Telemedizin bereitstellen, um den Zugang zu Fachärzten zu erleichtern. Besonders in ländlichen Gebieten ist die Entfernung zu Fachärzten oft groß. Telemedizin kann auch für die Notfallversorgung genutzt werden, um Fachkräfte bei der schnellen Beurteilung und Behandlung von Notfällen zu unterstützen.