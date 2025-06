Ausflugstipp im Harz Verborgener Ort am Wernigeröder Schloss wird wieder zugänglich

Schloss-Besucher in Wernigerode aufgepasst: Sie dürfen sich auf einen neuen Blickwinkel freuen, und einen Weg beschreiten, der jahrelang gesperrt bleiben musste. Was sich damit für die Touren durch das beliebte Museum in Sachsen-Anhalt ändert.