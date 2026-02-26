Dorf im Aufwind „Vorne kühl, hinten hot“ - nächste Sensation nach Ostmilch-Eröffnung in Gerwisch
Das gab es in der Gemeinde Biederitz noch nie - nach der Ostmilch-Eröffnung folgt nun die nächste Sensation. Für die Menschen in Gerwisch wird es heiß.
Aktualisiert: 26.02.2026, 21:54
Gerwisch - Die Ostmilch-Eröffnung an der B1 in Gerwisch sorgte über die Ortsgrenzen hinweg für Aufsehen. Nun erlebt der Ort die nächste Sensation: Im selben Gebäude zieht ein neues Unternehmen ein. Die Vermieterin der Räumlichkeit verrät: „Vorne kühl, hinten hot!“