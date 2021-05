Wähler in Burg stellen schon mehr als 4000 Anträge auf Briefwahl

Im Stadtwahlbüro in Burg sind bereits mehr als 4000 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Ein Rekord für die Landtags-, Landrats- und Bürgermeisterwahl am 6. Juni 2021.

Burg - Über zu wenig Arbeit können sich die Mitarbeiter im Wahlbüro der Burger Stadtverwaltung nicht beklagen. Im Vorfeld der Bürgermeister-, Landrats- und Landtagswahl am 6. Juni wollen immer mehr Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen und fordern entsprechende Wahlscheine an, die jetzt verpackt und dann wieder verschickt werden. Mehr als 4000 Anträge wurden bislang eingereicht – „ein Rekord“, sagt Stadtwahlleiter Sven Reinald. Das Eintüten der Unterlagen sei nur mit zusätzlichem Personal machbar. Möglicherweise habe auch die Pandemie dazu beigetragen, dass viele Bürger lieber in Ruhe zu Hause ihr Kreuz auf den Wahlscheinen machen wollen. Oder auch die Tatsache, dass für die Stadt mit der Wahl des Bürgermeisters ein Zettel zusätzlich verschickt wird. Wie auch immer. Reinald rechnet mit noch einmal mit wenigstens 1000 Anträgen auf Briefwahl.

Unterdessen sind die organisatorischen Vorbereitungen für die insgesamt 18 Wahlbezirke noch verfeinert worden. So wurden die Straßen Lösauer Weg, Magdeburger Chaussee, Rote Mühle, Rote Mühle Siedlung und Troxel in den Wahlbezirk 10 (Einstein-Grundschule) verlegt. Sie waren vorher dem Wahlbezirk 5 (Berufsbildende Schule) zugeordnet worden. Darüber hinaus hat jeder Bürger noch bis zum 21. Mai 2021 in der Alten Kaserne 2 die Möglichkeit, in das Wählerverzeichnis der Stadt Einsicht zu nehmen, so der Stadtwahlleiter.