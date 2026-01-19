Lange Wartezeiten, volle Praxen und wachsende Sorge bei Eltern: Wer im Jerichower Land einen Logopädie-Termin für sein Kind sucht, braucht Geduld. Warum die Nachfrage steigt, Praxen an ihre Grenzen kommen und der Fachkräftemangel die Lage verschärft.

Burg - Wenn Kinder nur wenige Wörter sprechen oder Laute nur schwer aussprechen können, werden Eltern aufmerksam. Bestätigt der Kinderarzt den Eindruck, ist Logopädie oft der nächste notwendige Schritt. Diese Situation tritt immer häufiger auf und führt dazu, dass Praxen stark ausgelastet sind.