Im Jerichower Land soll noch in diesem Jahr eine Gesundheitskonferenz für den Altkreis Genthin entstehen. Eine Chance, die regionale Versorgung besser zu vernetzen – Davon könnten Patienten direkt profitieren.

Im Altkreis Genthin soll es mehr Austausch unter Mitarbeitern im Gesundheitswesen geben.

Genthin - Im Altkreis Genthin könnte bald ein neues Kapitel in der regionalen Gesundheitsversorgung beginnen. Wenn es nach Ärzten, Verwaltung und Politik geht, soll noch in diesem Jahr eine Gesundheitskonferenz ins Leben gerufen werden – organisiert unter Federführung des Landkreises Jerichower Land. Ziel ist es, die Akteure der Gesundheitsbranche enger zu vernetzen, Versorgungslücken aufzudecken und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.