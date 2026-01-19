weather sonnig
  4. Stadt investiert in Ausbau: Zerbst plant Millionenprojekt: Neuer Geh- und Radweg für mehr Sicherheit und Komfort

Die Biaser Straße wird umgebaut - ein Kilometer neue Wege, barrierefreie Haltestellen und moderne Technik. Hier alle Details zum geplanten Projekt.

Von Daniela Apel 19.01.2026, 18:45
Dieser Blick in die Biaser Straße von Zerbst mit Litfaßsäule und Grünfläche neben der Fahrbahn wird sich 2026 verändern. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Wer die Biaser Straße in Zerbst zu Fuß nutzt, muss bislang größtenteils auf die Fahrbahn ausweichen. Oberhalb des dortigen Freien Kindergartens enden die Betonplatten aus DDR-Zeiten. Auch für Radfahrer ist die Verbindung zwischen Bahnübergang und Ahornweg bislang wenig attraktiv. Das soll sich in diesem Jahr allerdings ändern.