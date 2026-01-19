Die Ortsbürgermeister in Oschersleben ziehen ein Fazit über die Probleme und Erfolge des Jahres und verraten schon jetzt, was im kommenden Jahr alles ansteht. Heute: Der Ortsbürgermeister aus Hornhausen, Kay Nahrstedt.

Hornhausen - In einem Jahr ist in Oschersleben und seinen Ortsteilen viel passiert. Ein Fazit ziehen daher auch die Ortsbürgermeister. Aber auch im kommenden Jahr 2026 stehen neue Pläne und Ideen an. Was genau, haben sie jetzt verraten. Nach dem Ortsbürgermeister von Peseckendorf, Jürgen Schlee, folgt nun der Hornhäuser Ortsbürgermeister Kay Nahrstedt.