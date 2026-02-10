weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Im Stadtgebiet von Burg wurden in den letzten Wochen viele Bäume gefällt und Sträucher entfernt. Was sind die Gründe?

Von Henning Paul 10.02.2026, 06:42
Durch das LHW wurden Bäume im Flickschuhpark entlang der Ihle gefällt und beschnitten.
Durch das LHW wurden Bäume im Flickschuhpark entlang der Ihle gefällt und beschnitten. Foto: Henning Paul

Burg - Wer in den letzten Wochen bei einem Winterspaziergang durch den Flickschupark und entlang der Ihle unterwegs war, dem dürften die zahlreichen gefällten und beschnittenen Bäume im Park und entlang des Ufers aufgefallen sein. Jetzt begründet die Stadt die Fällungen und erklärt, warum auch junge Bäume entfernt werden mussten.