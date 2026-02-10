Im Stadtgebiet von Burg wurden in den letzten Wochen viele Bäume gefällt und Sträucher entfernt. Was sind die Gründe?

Durch das LHW wurden Bäume im Flickschuhpark entlang der Ihle gefällt und beschnitten.

Burg - Wer in den letzten Wochen bei einem Winterspaziergang durch den Flickschupark und entlang der Ihle unterwegs war, dem dürften die zahlreichen gefällten und beschnittenen Bäume im Park und entlang des Ufers aufgefallen sein. Jetzt begründet die Stadt die Fällungen und erklärt, warum auch junge Bäume entfernt werden mussten.