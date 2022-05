Was Kreisbrandmeister a.D. Walter Metscher jetzt an den Lostauer Christian Luckau verschenkt hat

Ein bisschen wehmütig sah er schon aus, der ehemalige Kreisbrandmeister des Jerichower Landes, Walter Metscher, bei seinem Besuch auf dem Feuerwehrdachboden in Lostau. Für dessen Initiator Christian Luckau hatte er ja auch ein ganz besonderes Geschenk dabei.

Lostau - Erst vor zwei Tagen war Walter Metscher am Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge feierlich aus den Reihen der Kreisbrandmeister des Landes Sachsen-Anhalt verabschiedet worden. 20 Jahre lang sei er „Impulsgeber“ und „guter Ratgeber der Feuerwehren auf Landesebene“ gewesen, schrieb das Institut dazu in einem Facebook-Beitrag.