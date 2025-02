Möser will Tourismus-Hotspot werden: Bald Parkschein nötig am Wasserstraßenkreuz?

Der seit Monaten geschlossene Infopunkt der Gemeinde Möser in Hohenwarthe an der Trogbrücke.

Möser. - Möser blüht auf - oder besser: Möser will im Strauß der Tourismus-Hotspots in Sachsen-Anhalt aufblühen. Deshalb wird die Gemeinde jetzt aktiv und schaut auch, wo Einnahmen verloren gehen. So könnte das Parken am Wasserstraßenkreuz bald nicht mehr kostenlos sein.