Weichen für die Zukunft Wasserwehr Sachsen-Anhalt: Erster Runder Tisch in Biederitz
Zuletzt fand der Runde Tisch der Wasserwehren aus Sachsen-Anhalt statt. Das erste Mal richtete dabei Biederitz die Veranstaltung in der örtlichen Mehrzweckhalle aus.
25.02.2026, 06:40
Biederitz - Hochwasser - das kennen die meisten Biederitzer. Das letzte Hochwasser 2013 hat den Biederitzern einiges abverlangt. An mancher Stelle war es knapp. Auch wenn seit dem der Hochwasserschutz kontinuierlich ausgebaut wurde und es auch kein Hochwasser in dem Ausmaß wieder gab, kann es doch wieder passieren: Hochwasser und die Ungewissheit, was mit dem eigenen Hab und Gut passiert. Wasserwehren haben sich nicht erst danach gebildet. Sie sind die lokalen Fachkräfte, wenn es dann darum geht, was zu tun ist, wenn das Hochwasser kommt.