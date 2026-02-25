Zuletzt fand der Runde Tisch der Wasserwehren aus Sachsen-Anhalt statt. Das erste Mal richtete dabei Biederitz die Veranstaltung in der örtlichen Mehrzweckhalle aus.

Hochwasser 2013 - Bau der sogenannten Leberwurst: Auf einem Vlies wurde Sand aufgeschüttet. Das Vlies wurde vernäht und erhöhte den Deich. Die Technik kam in Biederitz und Gerwisch (Foto) zur Anwendung. In Gerwisch war die Technik schon 2002 erprobt worden.

Biederitz - Hochwasser - das kennen die meisten Biederitzer. Das letzte Hochwasser 2013 hat den Biederitzern einiges abverlangt. An mancher Stelle war es knapp. Auch wenn seit dem der Hochwasserschutz kontinuierlich ausgebaut wurde und es auch kein Hochwasser in dem Ausmaß wieder gab, kann es doch wieder passieren: Hochwasser und die Ungewissheit, was mit dem eigenen Hab und Gut passiert. Wasserwehren haben sich nicht erst danach gebildet. Sie sind die lokalen Fachkräfte, wenn es dann darum geht, was zu tun ist, wenn das Hochwasser kommt.