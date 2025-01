Neuer Gastro-Pächter startet durch Weht ab jetzt ein frischer Wind in der Stadthalle Möckern?

Möckerns neuer Gastro-Pächter Lucas Rehfeld will künftig selbst Silvesterpartys am Lochower Weg organisieren und plant weitere Events in der wohl größten Veranstaltungsstätte im Jerichower Land. Was hat der Unternehmer hier noch vor?