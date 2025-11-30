Fleischerei an der B1 Weihnachtsgeschäft ist angelaufen: Es wird wild bei Fleischerei Schumburg

Auch im fleischverarbeitenden Handwerk ist das Weihnachtsgeschäft angekommen. Fleischerei Schumburg aus Menz ist mit regionalem Fleisch gut bestückt. Wo die Tiere herkommen und wie man an die Angebote der Woche kommt.