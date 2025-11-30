Fleischerei an der B1 Weihnachtsgeschäft ist angelaufen: Es wird wild bei Fleischerei Schumburg
Auch im fleischverarbeitenden Handwerk ist das Weihnachtsgeschäft angekommen. Fleischerei Schumburg aus Menz ist mit regionalem Fleisch gut bestückt. Wo die Tiere herkommen und wie man an die Angebote der Woche kommt.
Aktualisiert: 02.12.2025, 15:23
Menz/Gerwisch - Manchmal klappt es mit der Hackfleisch-Portionierung wie in der Werbung eines bekannten Supermarkts. „Doch ab und zu muss nochmal nachgeholfen werden“, erzählt Patrick Leicht, Filialleiter der Außenstelle von Fleischer Schumburg in Gerwisch.