In Oschersleben waren Freiwillige dazu aufgerufen, bei der Freilegung eines zugewucherten Teichs zu helfen. Wie erfolgreich sie damit waren und was die nächsten Schritte sind.

Arbeitseinsatz im Oschersleber Wiesenpark: Zahlreiche Freiwillige packen mit an

Auch die Kleinsten packten beim Arbeitseinsatz im Oschersleber Wiesenpark tüchtig mit an.

Oschersleben - Er ist die grüne Lunge der Stadt und ein beliebtes Ausflugsziel in der Region: Der Oschersleber Wiesenpark. Um die Aufenthaltsqualität noch weiter zu verbessern, plant der Förderverein seit nunmehr zwei Jahren die Renaturierung des Schwanenteichs am Rande des Parks. Am Wochenende konnte nun ein erster Erfolg verzeichnet werden.