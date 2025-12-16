Freuen konnten sich die Kinder aus der Lebenshilfe-Kita Lummerland, Silke Kirchhof von Benvivo und das Tierheim Schartau - Sie nahmen Spenden von der Sparkasse und ihren Kunden entgegen.

Geschenke und Spenden gab es für die Lebenshilfe-Kita Lummerland, das Tierheim Schartau und Benvivo.

Burg. - Zum ersten Mal hat die Sparkasse einen Weihnachtsaktion veranstaltet, bei der die Kunden Präsente für drei Einrichtungen in Burg unter den Baum legen konnten. Die Resonanz auf die Aktion war so groß wie die Freude bei den Empfängern, als die Geschenke nun übergeben wurden.

Für die Aktion Weihnachtswunsch hatte die Sparkasse Benvivo, die Lebenshilfe-Kita „Lummerland“ und das Tierheim in Schartau ausgewählt. Die Kunden konnten sich einen Wunsch-Anhänger aussuchen und ein Geschenk im Wert bis zu 30 Euro in der Filiale abgeben, um den Wunsch zu erfüllen.

Fast 1.000 Euro von der Sparkasse

„Manche Wünsche blieben unerfüllt, da haben wir eine Spende von 30 Euro draufgelegt“, sagte Sparkassen-Geschäftsstellenleiterin Ina-Christin Hartwig. So gab es neben vielen bunt verpackten Päckchen auch symbolische Schecks.

Für die gemeinnützige Gesellschaft Benvivo, die den Kulturturm am Markt betreibt, der von vielen Ehrenamtlichen mit Leben erfüllt wird und zahlreiche generationenübergreifende Angebote hat, gab es 450 Euro. Die Wünsche der Jungen und Mädchen aus dem „Lummerland“ wurden fast alle erfüllt, so blieben nur 150 Euro übrig. Und an das Tierheim im Burger Ortsteil Schartau gehen 390 Euro. Auch dort ist jede Spende sehr willkommen.